Наиль Магдеев представит в Москве план ремонта Хлебного проезда

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня в Москве защищает план ремонта дороги Хлебного проезда, сообщает пресс-служба исполкома города. Доклад заслушают на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации "Фонд развития моногородов". Председательствует - первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Максим.Акимов.
Протяженность участка, который необходимо отремонтировать, более 1,5 км. В рамках нового инфраструктурного проекта предполагается реконструкция Хлебного проезда, Индустриального проезда, проездов XXX и XXXI в два этапа с установкой освещения, увеличением площади парковок.
Сегодня здесь расположено несколько городских предприятий, три из них подготовили к реализации инвестиционные проекты диверсификации экономики.
«Мы активно работаем по линии реализации проектов, касающихся поддержки моногородов. Это касается создания новых рабочих мест, благоустройства общественных пространств, строительства социальных объектов, - прокомментировал Наиль Магдеев. – В настоящее время подготовлен новый проект по улучшению транспортной инфраструктуры в промышленной части города. Мы также будем работать, чтобы не только город, но и промышленная часть города имела хорошие дороги».
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