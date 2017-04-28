Наиль Магдеев пригласил челнинцев на субботник (ВИДЕО)

Мэр Челнов Наиль Магдеев обратился к челнинцам не оставаться в стороне и присоединиться к городским службам во время проведения двухмесячника по уборке территорий, сообщает пресс-служба исполкома города.

«Уважаемые горожане, в течение двух месяцев проводится большая работа по приведению в порядок городских территорий. Приглашаю вас, людей неравнодушных, любящих и уважающих свой город, помочь, поддержать, вложить свой вклад и силы в очистку территорий: дворы, производственные территории, места работы и отдыха. Совместными усилиями городских служб, активных и инициативных челнинцев мы приведем город в порядок» - говорится в видеообращении.

Стоит отметить, что в работах по очистке городских территорий с 1 апреля в Набережных Челнах приняли участие 51 929 человек, 388 организаций. Задействовано 460 единиц техники.

За это время было проведено 4 средника, 4 субботника; очищено 1921 га городских территорий; на полигон ТБО вывезено 5355 куб.м.мусора; очищено 38,1тыс.кв.м дорог от наносного грунта; выполнена обрезка 66683 деревьев и кустарников, посажено 347 деревьев и кустарников.