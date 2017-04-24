Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”

Сегодня на традиционном совещании с хозяйственными руководителями Наиль Магдеев подчеркнул, что на этой неделе АТИ будет оценивать санитарное состояние территорий предприятий и организаций, сообщает пресс-служба исполкома города.
Он призвал руководителей уделить серьезное внимание на чистоту подведомственных территорий.
- Город должен быть опрятным и аккуратным, - цитируют мэра в пресс-службе.- Управляющие компании, ваши территории тоже будут под пристальным вниманием. Ресурсы у вас есть, деньги собираете хорошие. Все рычаги включите. На этой неделе достаточно пристально будем оценивать всю работу. Время уговоров прошло. Давайте не будем доставлять неприятности друг другу, материалы АТИ никому не нужны. Не нарывайтесь на штрафы!
Также Магдеев обратил внимание бизнес-структур на необходимость содержания территорий в надлежащем порядке. В качестве положительного примера он привел Леонида Штейнберга и территорию ООО “Кама-Тракс”.
- Все должно быть гармонично: и бизнес процветать, и территория должна быть как конфетка! - подытожил мэр.
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