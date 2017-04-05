Наиль Магдеев - вероятный кандидат на пост Премьер-министра Татарстана

Мэр Челнов Наиль Магдеев является одним из вероятных кандидатов на пост Премьер-министра Татарстана. Как сообщил "Вечерним Челнам" собственный источник в деловых кругах, решение по его кандидатуре будет принято в считанные часы. В пользу Магдеева говорит и тот факт, что он "стопроцентный человек из команды Президента РТ Рустама Минниханова", считает наш собеседник.

А вот на место главы нашего города, в связи с возможным повышением Наиля Гамбаровича, прочат бывшего главу "Татэнерго" Ильшата Фардиева (кстати, экс-Премьер РТ Ильдар Халиков теперь возглавил именно эту компанию). Год назад многие недоумевали для чего такому политическому и деловому тяжеловесу как Фардиев понадобилось избираться в горсовет Набережных Челнов, и строили догадки о том, что Ильшата Шаеховича готовят к должности главы автограда (он избирается из числа депутатов горсовета). Теперь, в связи с уходом Халикова и очевидными рокировками во власти, возобновились разговоры и о "мэрстве" в автограде Фардиева.