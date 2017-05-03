Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение Бессмертного полка. В 15 часов Бессмертный полк двинется в сторону Майдана.

Возглавит шествие мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.

- Я буду идти с портретом моего дяди, старшего брата моего отца, Магдеева Фуата Ханифовича. В момент гибели ему было всего 19 лет. Он служил в 160-ой танковой бригаде, 352 батальоне в чине сержанта. Погиб 11 июля 1942 года в Воронежской области (село Малая Покровка). Захоронен в братской могиле, в ней покоятся 563 человека, из них лишь имена 42 воинов известны, - цитиует его пресс-служба исполкома города.

Заявки на регистрацию принимаются в Доме детского творчества № 15 (71-25-20), там же специалисты могут подсказать, где и как сделать транспаранты, причём даже в том случае, если нет фотографии или точных сведений об участнике Великой Отечественной войны. В шествии можно участвовать и без подачи заявки.

К слову, в прошлом году в шествии участвовало 53 тыс. человек, в этом году участников Бессмертного полка ожидается больше.