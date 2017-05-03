Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение Бессмертного полка. В 15 часов Бессмертный полк двинется в сторону Майдана.
Возглавит шествие мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев.
- Я буду идти с портретом моего дяди, старшего брата моего отца, Магдеева Фуата Ханифовича. В момент гибели ему было всего 19 лет. Он служил в 160-ой танковой бригаде, 352 батальоне в чине сержанта. Погиб 11 июля 1942 года в Воронежской области (село Малая Покровка). Захоронен в братской могиле, в ней покоятся 563 человека, из них лишь имена 42 воинов известны, - цитиует его пресс-служба исполкома города.
Заявки на регистрацию принимаются в Доме детского творчества № 15 (71-25-20), там же специалисты могут подсказать, где и как сделать транспаранты, причём даже в том случае, если нет фотографии или точных сведений об участнике Великой Отечественной войны. В шествии можно участвовать и без подачи заявки.
К слову, в прошлом году в шествии участвовало 53 тыс. человек, в этом году участников Бессмертного полка ожидается больше.
Комментарии посетителей
главное чтобы мост не обвалился
При проезде через Шильну тоже “пробки” в сторону города....Так что даже не надейтесь скоротать время.... Если...
какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а...
Потому что камеры со всей России здесь,и стоят они не там где возможны дтп а там где выгодно владельцу:)...
“ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.” в данном...
Географию когда подучишь, малобальник егэшный
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
Какой анализ? Где??? Дочь год назад приехала в свою поликлинику с баночкой с клещом... Сказали ехать в...
О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...
очень оригинальная)))))))))
У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две...
У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть....
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 10% учителей русского языка не владеют своим предметом после окончания...
У меня в младших классах была учительница, которая била детей линейкой, а если ребенок жевал жвачку,...