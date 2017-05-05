Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

В связи с вступлениемв силу изменений, внесенных в Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.03.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан 05 мая 2017 года приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на мастер-класс по вопросам регистрации контрольно-кассовой техники через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
В рамках мероприятия сотрудники налоговой службыпродемонстрируют участникам порядок регистрации контрольно-кассовой техники через электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также ответят на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков, возникающие при регистрации контрольно-кассовой техники.
Кроме того, для участников будет организована выставка популярных моделей ККТ.
В мастер-классе примут участие сотрудники налоговой службы, представители центров технического обслуживания и операторы электронного документооборота.Участие бесплатное.
Дата и время проведения мастер-класса: 05.05.2017 года в 10.00 .
Место проведения мастер-класса: ИФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан, проспект Мира, 21, 3 этаж, актовый зал.
Вопросы по участию можно задать: по телефонам 8(8552) 30-46-03, 30-45-02.
Комментарии посетителей
В Израиле действует ПОХОЖАЯ система обеспечения лекарствами...Там можно в аптеке “купить” ВСЁ, что ВЫПИСАЛ...
Существенный “вклад” в образование заторов вносит отсутствие разворота для подъезда к Боровецкой церкви....
Не надо торопиться осудить эту женщину. Похоже на то, что она действительно оказалась в трудной ситуации....
Ни один завхоз не пойдёт на такое без прямого указания вышестоящего руководителя. Ни один! Без ведома и без...
Вот это будет событие!
главное чтобы мост не обвалился
При проезде через Шильну тоже “пробки” в сторону города....Так что даже не надейтесь скоротать время.... Если...
какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а...
Потому что камеры со всей России здесь,и стоят они не там где возможны дтп а там где выгодно владельцу:)...
“ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.” в данном...
Географию когда подучишь, малобальник егэшный
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
Какой анализ? Где??? Дочь год назад приехала в свою поликлинику с баночкой с клещом... Сказали ехать в...
О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...