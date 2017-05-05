Налоговая инспекция Челнов приглашает на мастер-класс

В связи с вступлениемв силу изменений, внесенных в Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.03.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан 05 мая 2017 года приглашает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на мастер-класс по вопросам регистрации контрольно-кассовой техники через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

В рамках мероприятия сотрудники налоговой службыпродемонстрируют участникам порядок регистрации контрольно-кассовой техники через электронные сервисы «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», а также ответят на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков, возникающие при регистрации контрольно-кассовой техники.

Кроме того, для участников будет организована выставка популярных моделей ККТ.

В мастер-классе примут участие сотрудники налоговой службы, представители центров технического обслуживания и операторы электронного документооборота.Участие бесплатное.

Дата и время проведения мастер-класса: 05.05.2017 года в 10.00 .

Место проведения мастер-класса: ИФНС России по городу Набережные Челны Республики Татарстан, проспект Мира, 21, 3 этаж, актовый зал.

Вопросы по участию можно задать: по телефонам 8(8552) 30-46-03, 30-45-02.