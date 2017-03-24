Налоговая инспекция Челнов проведет день открытых дверей

С 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе переданы полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование.
Поэтому, 3 апреля (с 09.00 до 18.00) и 4 апреля (с 09.00 до 20.00) в Налоговой инспекции Набережных Челнов пройдет акция «Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов».
Челнинцев ждут в актовом зале на третьем этаже инспекции. В течение дня будут проведены семинары, посвященные отдельным аспектам исчисления страховых взносов и представления расчетов.
Кроме того, в рамках мероприятия индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут получить у компетентных сотрудников подробную информацию о правах и обязанностях плательщиков, сроках представления расчетов и уплаты страховых взносов, заполнении реквизитов платежных поручений, возможностях онлайн-сервисов и информационных ресурсах Интернет-сайта ФНС России и т.д.
Более подробную информацию о предстоящем мероприятии можно узнать по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22, либо лично посетив Налоговую инспекцию.
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