Напавшей на фельдшера в Челнах жительнице Заинска не удалось обжаловать приговор

Верховный суд РТ оставил без изменений приговор в отношении 30-летней жительницы Заинска Евгении Рябовой, которая набросилась в Набережных Челнах с ножом на фельдшера службы скорой помощи. Женщина проведет в колонии общего режима шесть лет, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Татарстана Наталья Лосева.

25 марта около 22:00 медикам поступило сообщение, что в одной из квартир дома 8/4А поселка ГЭС стало плохо пятимесячной девочке. Прибывшие по вызову сотрудники «скорой» увидели, что папа ребенка выпивал с Рябовой. Последняя схватила кухонный нож и ударила сотрудницу «скорой» в спину, пока та осматривала младенца.

Мамы ребенка в тот вечер не было дома. Выяснилось, что она, поссорившись с сожителем, уехала к другу в Заинск. При этом она выключила мобильный телефон и о случившемся узнала из СМИ. В отношении женщины прокуратура города составила административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме того, Рябова должна будет заплатить потерпевшей 150 000 рублей компенсации морального вреда, сообщает KazanFirst.