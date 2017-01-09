Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

В Челнах на проспекте Мира напротив парка Победа не более часа назад столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщил наш постоянный читатель, Ильфар. По предварительным данным, в ДТП кроме машин никто не пострадал. Степень вины каждого участника выясняется. Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.