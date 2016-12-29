В Набережных Челнах около получаса назад возле ТЦ "Омега" на проспекте Мира столкнулись Тойота и Лада Приора. Дорожный затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель. О пострадавших пока не известно.
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Сегодня в новостях:
|29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00.
|29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.
|29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда вызвали и врачей из Казани.
|29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.
|29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.
|29 декабря в 10:14
Путин наградил Сергея Когогина орденом Почета
Кроме того, указом президента почетные звания получили рихтовщик, слесарь, фрезеровщик КАМАЗа.
|29 декабря в 08:57
Челнинец подозревается в покушении на убийство собственного сына
Пенсионер попытался скрыться от гнева отпрыска на кухне, но тот продолжил преследование. Тогда отец схватил со стола нож и несколько ударил им в живот и спину сына.
|29 декабря в 08:21
Крановый завод в Челнах выпустил корпоративный календарь на 2017 год (ФОТО)
Несмотря на резонансное анонсирование, он получился более целомудренным - в нем приняли участие жена и супруга гендиректора НЧКЗ Марса Тимербулатова.
|29 декабря в 08:18
Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154
17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.
|29 декабря в 08:07
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение российского самолета Ту-154
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Комментарии:
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. 29.12.2016 12:08
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Тайота!? Что за автомобиль?Ответить
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Тайота!? Что за автомобиль?
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Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
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4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
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А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
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