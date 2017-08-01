Народный журналист: из-за ночного урагана в Челнах дерево упало на машину

Постоянный читатель "Вечерки" поделился с редакцией фотографиями последствий от разбушевавшейся стихии.
"Во дворе дома 46/06 после ночного дождя" - подписала фотографии Ляйсан.
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|01 августа в 16:27
В Татарстане вор рассказал в сети о содержимом украденной сумки (ВИДЕО)
На популярном видеохостинге YouTube появился новый блогер из Казани - Альберт-воришка.
|01 августа в 15:21
В Челнах “Родительское Всероссийское Сопротивление” устроят пикет перед мэрией
Они протестуют против “умело завуалированных под «заботу о детях» ювенальных технологий”.
|01 августа в 14:42
Жители Тукаевского района выступили против строительства птицефабрики
Они обратились к депутату ГД РФ Альфие Когогиной, но она не смогла дать никакого определенного ответа по этой теме.
|01 августа в 14:09
Бывшего вице-мэра Уфы приговорили к условному сроку
Его признали виновным в попытке хищения 1,8 млн рублей.
|01 августа в 13:38
Челнинская “карта развлечений”
Парки и скверы города опубликовали афишу мероприятий на текущую неделю.
|01 августа в 12:50
В Челнах начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году
Делается это в целях обеспечения безопасности учащихся, а также в целях создания оптимальных условий для организации учебно-воспитательного процесса.
|01 августа в 12:15
Челнинец пожаловался на состояние инфекционной больницы
Фото, которое он прислал в “Народный контроль”, было сделано в детском отделении.
|01 августа в 11:24
«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их
Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.
|01 августа в 10:21
В Татарстане прекратят принимать документы на оформление загранпаспорта
Такие меры будут приняты УФМС в период проведения чемпионата мира 2018 по футболу.
|01 августа в 10:05
На Спасской ярмарке в Елабуге установят металлодетекторы
Более 300 сотрудников полиции Елабуги будут охранять правопорядок в городе , еще более ста полицейских приедут на помощь из других районов РТ.
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Владимир ПутинПрезидент Российской Федерации
Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".
Комментарии посетителей
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Памятники есть смысл ставить за выдающиеся заслуги, дабы благодарные предки помнили и гордились своей...
Судя по большинству комментов, тут, в основном, остались внуки стрелявших в затылки репрессированных((
Смешно читать комменты, что “Мемориал” признан иностранным агентом.... Иностранные агенты у нас, судя по...