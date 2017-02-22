Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Возмущенный читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок капает вода.

«Вот такая подземка на остановке «Электротехников». Ремонт еще не успели доделать, а крыша уже протекает», - написал челнинец.

Отметим, что генеральным подрядчиком по капитальному ремонту подземных переходов является МУП «ПАД». На обновление восьми подземок было выделено 62 миллиона рублей. Работы были начаты в августе прошлого года и по контракту должны были быть завершены до 31 декабря 2016 года.