Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

|22 февраля в 15:15
Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.
|22 февраля в 13:25
Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.
|22 февраля в 11:47
Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.
|22 февраля в 10:07
Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.
|22 февраля в 09:37
Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.
|22 февраля в 09:33
Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.
|22 февраля в 09:16
По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
|22 февраля в 08:53
Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.
|22 февраля в 08:35
Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.
|22 февраля в 08:27
Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.
Комментарии посетителей
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...