Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Информация о том, что авиасообщение с Египтом может возобновиться 23 февраля, написали «Известия» со ссылкой на российский дипломатический источник. По его информации, в правительство РФ поступило предложение о дате открытия для россиян сразу трех аэропортов.

«Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата – 23 февраля. Как ожидается, будут восстановлены чартерные и регулярные рейсы в три города Египта – Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх».При этом, если Каир готов полностью, пишет издание, то Шарм и Хургада нуждаются в еще одной проверке, которая назначена на 8 и 9 февраля. Информацию о полной готовности Каира якобы подтвердили в Министерстве транспорта.

Напомним, решение о возобновлении полетов в Египет должно принять правительство – на основании заключения Министерства транспорта. Участники рынка уверены – одного лишь подписанного постановления будет достаточно, чтобы восстановить авиасообщение в самые кратчайшие сроки. Эксперты не раз делали ставку на первый квартал 2017 года.