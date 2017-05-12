НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

Из-за установившейся прохладной температуры воздуха, начало гидравлических испытаний переносится на 16 мая. Об этом сообщает филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети».

Таким образом, в новой части города 1 этап опрессовки пройдет с 16 по 29 мая включительно (срок окончания остается прежним). Напомним, под отключение подпадают: объекты 14-19 комплексов полностью, 9 комплекс и расположенные здесь медицинские учреждения, 11-й и 58-й комплекса полностью, 7 комплекс (кроме ж/д.7/21, 7/23); 13 комплекс (кроме ж/д 13/01, 13/03, 13/08, 13/08а, 13/09, 13/10, 13/13, 13/16, д/с 13/14); 41 комплекс (кроме ж/д 41/05, 41/06, 41/07,41/ 07а, 41/08, 41/08а, 41/09, 41/10, 41/11, прочие 41/11а); объекты 43 комплекса (кроме ж/д 43/15, 43/18, здание 43/17а); ж/д 45/01, 45/02, 45/07, 45/08 (1 ввод), д/с 45/11, здания 45/02а, 45/04 «ООО Ресурс», 45/05, 45/05а, ТЦ «Европейский», ж/д 47/03, 47/04, 47/05, 47/06, 47/10, 47/11, 47/13, 47/15, прочие 47/12, 47/02а, 47/06а, 47/06б «Оптический регион», «Центр реабилитации зрения и слуха» в 59 комплексе, Набережночелнинский филиал КНИТУ-КАИ (бывшая спец. школа), объекты 56 комплекса (кроме ж/д 56/24А-2, 56/24, интернат 56/07, учебных заведений 56/01, 56/02, 56/04, 56/04а).

В Комсомольском районе города: п.ГЭС, п.Сидоровка и Замелекесье 21, 22 микрорайонах гидравлические испытания сетей пройдут с 16 по 17 мая, включительно. До 29 мая горячее водоснабжение будет отключено на объектах п.ЗЯБ, Замелекесье 25, 26 микрорайоны.