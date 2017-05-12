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12 мая в 14:59
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии
Экс-глава Внешпромбанка получила 9 лет колонии

Лариса Маркус признана виновной по делу о растрате около 114 млрд. рублей кредитной организации.

12 мая в 14:11
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону

“Она будет помогать президенту во всех его делах праведных”, уверена инициативная группа координационного центра.

12 мая в 13:28
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц
В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц

Как предполагают надзорные органы, продукция из Лаишевского района может быть заражена “птичьим гриппом”.

12 мая в 12:15
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах
НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

Как говорится в официальном сообщении, причиной стала прохладная температура воздуха.

12 мая в 08:33
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах
Группа «7Б» выступит на открытии мотосезона в Набережных Челнах

13 мая байкеры из местного отделения клуба «Ночные волки» начнут заезд от автозаправочной станции на Альметьевском тракте. Колонной они проедут до ТЦ «Торговый квартал».

12 мая в 08:27
В Татарстане вновь откроются вытрезвители
В Татарстане вновь откроются вытрезвители

В первом чтении Госсовет РТ поддержал пакет поправок к действующему законодательству о передаче органам местного управления полномочий по оказанию помощи нетрезвым гражданам.
12 мая в 08:09
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍
Суд признал Татарский общественный центр в Челнах экстремистской организацией‍

Деятельность Татарского общественного центра, созданного в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми, запрещена на территории РФ.

12 мая в 08:02
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений
На горячую линию по правам детей на дошкольное образование в РТ поступило 37 обращений

Наибольшее количество из них касались вопросов зачисления в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 лет.

11 мая в 15:57
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года

Из расчетов планируется исключить фиксируемую расчетную предпринимательскую прибыль для муниципальных и государственных организаций.

11 мая в 14:21
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб

Инцидент произошел 9 мая. По предварительным данным, мальчик вышел покурить.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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12 мая 2017г. 15:05

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в 12:15
Рубрика: Вечерка On-Line

НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

НЧТС переносит первый этап опрессовки в Челнах

Из-за установившейся прохладной температуры воздуха, начало гидравлических испытаний переносится на 16 мая. Об этом сообщает филиал АО «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые сети».

Таким образом, в новой части города 1 этап опрессовки пройдет с 16 по 29 мая включительно (срок окончания остается прежним). Напомним, под отключение подпадают: объекты 14-19 комплексов полностью, 9 комплекс и расположенные здесь медицинские учреждения, 11-й и 58-й комплекса полностью, 7 комплекс (кроме ж/д.7/21, 7/23); 13 комплекс (кроме ж/д 13/01, 13/03, 13/08, 13/08а, 13/09, 13/10, 13/13, 13/16, д/с 13/14); 41 комплекс (кроме ж/д 41/05, 41/06, 41/07,41/ 07а, 41/08, 41/08а, 41/09, 41/10, 41/11, прочие 41/11а); объекты 43 комплекса (кроме ж/д 43/15, 43/18, здание 43/17а); ж/д 45/01, 45/02, 45/07, 45/08 (1 ввод), д/с 45/11, здания 45/02а, 45/04 «ООО Ресурс», 45/05, 45/05а, ТЦ «Европейский», ж/д 47/03, 47/04, 47/05, 47/06, 47/10, 47/11, 47/13, 47/15, прочие 47/12, 47/02а, 47/06а, 47/06б «Оптический регион», «Центр реабилитации зрения и слуха» в 59 комплексе, Набережночелнинский филиал КНИТУ-КАИ (бывшая спец. школа), объекты 56 комплекса (кроме ж/д 56/24А-2, 56/24, интернат 56/07, учебных заведений 56/01, 56/02, 56/04, 56/04а).

В Комсомольском районе города: п.ГЭС, п.Сидоровка и Замелекесье 21, 22 микрорайонах гидравлические испытания сетей пройдут с 16 по 17 мая, включительно. До 29 мая горячее водоснабжение будет отключено на объектах п.ЗЯБ, Замелекесье 25, 26 микрорайоны.

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