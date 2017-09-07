НЧТС: в Челнах на день раньше возобновили подачу горячей воды

С 7 сентября, раньше установленных сроков, филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинские тепловые сети возобновил подачу горячей воды потребителям, об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, с 5 сентября в городе началась заключительная, осенняя опрессовка тепловых сетей. Завершиться она должна 8 сентября. На 4 дня горячую воду отключили у всех потребителей города.

Раньше обозначенного срока, практически на 2 дня, в некоторых жилых микрорайонах уже появилась горячая вода. Это объекты 4,5,6 комплексов новой части города. Горячая вода так же появилась в некоторых домах 53 и 54 комплексов. Ожидается, что к концу дня горячее водоснабжение будет восстановлено в домах п.ЗЯБ, кроме 17А микрорайона и Красных Челнов.

Как напоминают в пресс-службе, осенние испытания трубопроводов необходимы, чтобы проверить качество проведенных ремонтных работ за летний период. Это окончательные, контрольные испытания, которые позволят выявить оставшиеся повреждения на сетях и устранить возможные неполадки до пуска тепла потребителям.