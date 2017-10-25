Не подготовившие дома к зиме УК и ТСЖ Тукаевского района заплатят штраф

По 4000 рублей штрафа придется заплатить управляющим компаниям «Тамерлан» и «Доверие», а также товариществу собственников жилья «Нефтебаза» Тукаевского района, которые не удосужились подготовить к отопительному сезону дома, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Надзорное ведомство заметило, что в подвалах домов нет гидроизоляции и теплоизоляции трубопроводов, а также водоснабжения.

В системах последнего — утечки, трубы теплоснабжения не закреплены, в подвалах — мусор, на дверях подъездов нет доводчиков.

В отношении руководителей управляющих организаций возбудили административные дела. Также прокуратура внесла в их адрес представления об устранении нарушений и потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Материалы направили в набережночелнинскую жилинспекцию.