Не пропусти! Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!

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09 августа в 16:50
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»
В Набережных Челнах пройдет викторина «Как зарождался город»

Мероприятие организовано Историко-краеведческим музеем и приурочено ко Дню города.

09 августа в 16:37
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба
В Челнах суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии клуба

Клуб «Андерграунд», расположенный на улице Раскольникова, закроют до устранения нарушений пожарной безопасности.

09 августа в 16:26
Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)

18 августа 2017, в 18.30 состоится «Дерби соседей» или «Татарстанское дерби» в рамках 5 тура ПФЛ.

09 августа в 16:17
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе
В Челнах на учете стоят 14 подростков, которые осуждены, но находятся на свободе

В городе обсудили вопросы учета и мониторинга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

09 августа в 15:15
На «КАМАЗе» подвели итоги июля
На «КАМАЗе» подвели итоги июля

По итогам семи месяцев по-прежнему идет опережение бизнес-плана.

09 августа в 11:42
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение
В день Камского полумарафона в Челнах перекроют движение

12 августа в период с 14:00 до 19:00 будет ограничено движение на двух проспектах города.

09 августа в 11:16
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах
Скидка на ритуальные услуги тем, кто умер от последствий ВИЧ-инфекции, может появиться в Челнах

В декабре 2017 года завершает свою деятельность Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в России.

09 августа в 10:17
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации
Роспотребнадзор попросил органы здравоохранения Турции отчитаться об эпидемситуации

Связано это с участившимися жалобами туристов. До настоящего времени ответ на запрос не был предоставлен.

09 августа в 09:04
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных
Гринпис назвал туалетную бумагу из Челнов одной из самых экологичных

Специалисты Гринпис составили список экологичных производителей туалетной бумаги, и тех, кто использует первичную целлюлозу.

09 августа в 08:02
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы
На День строителя челнинцев бесплатно будут возить автобусы

Автобусы стартуют с остановки «ДК Энергетик»  периодичностью в пятнадцать минут.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск №31 от 09 августа, 2017г.
09 августа 2017г. 23:01

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Футбольный клуб «КАМАЗ» выпустил проморолик в стиле Гая Ричи (ВИДЕО)
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в 17:50
Рубрика: Вечерка On-Line

Не пропусти! Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!

Не пропусти! Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!

С 3 по 9 августа в суперзалах IMAX СИНЕМА ПАРК Специальная версия фильма «Аватар» с дополнительными минутами режиссерского материала, не вошедшими ранее.

Вы вновь вернетесь на чудесную планету Пандора и погрузитесь в потрясающее объемное путешествие, которое продлится на 9 минут дольше. 
«Аватар» является самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Джеймс Кэмерон не раз подчёркивал, что снимал свой визуальный шедевр именно для залов IMAX, именно так, по его мнению, должен выглядеть настоящий мир «Аватара».

Не пропустите это событие только в СИНЕМА ПАРК в суперформате IMAX 3D! 

Занимайте любимые места прямо сейчас на сайте http://www.cinemapark.ru/films/schedule/1531/ и в кассах кинотеатров!

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