Не пропусти! Только в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК «Аватар» в суперформате IMAX 3D!

С 3 по 9 августа в суперзалах IMAX СИНЕМА ПАРК Специальная версия фильма «Аватар» с дополнительными минутами режиссерского материала, не вошедшими ранее.
Вы вновь вернетесь на чудесную планету Пандора и погрузитесь в потрясающее объемное путешествие, которое продлится на 9 минут дольше.
«Аватар» является самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Джеймс Кэмерон не раз подчёркивал, что снимал свой визуальный шедевр именно для залов IMAX, именно так, по его мнению, должен выглядеть настоящий мир «Аватара».
Не пропустите это событие только в СИНЕМА ПАРК в суперформате IMAX 3D!
Занимайте любимые места прямо сейчас на сайте http://www.cinemapark.ru/films/schedule/1531/ и в кассах кинотеатров!
Комментарии посетителей
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