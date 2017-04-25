Нейрохирурга БСМП признали невиновным в смерти пациента

Нейрохирурга больницы скорой медпомощи (БСМП) Набережных Челнов Рустама Сабирова, которого обвиняли в смерти пациента, городской суд признал невиновным, сообщили в БСМП.

По версии следствия, 15 июля 2013 года «скорая» доставила в приемное отделение больницы 49-летнего пьяного мужчину с травмой головы. Сабиров, сделав рентген, не заметил у пациента перелома черепа и поставил диагноз «Алкогольная интоксикация. Ушиб мягких тканей головы».

После этого врач перевел пострадавшего в горбольницу №5, откуда вечером его отпустили домой. На следующий день состояние больного ухудшилось и с диагнозом «внутричерепная травма» его снова привезли в БСМП. Там пациенту провели трепанацию черепа. 24 июля он скончался в реанимации.

За Сабировым остались права на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».