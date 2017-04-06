Нелегально торговавший алкоголем мужчина в Челнах пытался дать взятку полицейскому

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего Смбата Овсепяна. Он подозревается в совершении преступления по статье "дача взятки за совершение незаконных действий".
По версии следствия, днем 4 апреля 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводившихся в одном из гаражно-строительных комплексов города Набережные Челны сотрудники полиции изъяли у Овсепяна три тонны алкогольной продукции. После этого, оставшись в автомобиле наедине с оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Набережные Челны, Овсепян предложил тому взятку в размере 100 тысяч рублей за уничтожение материалов оперативно-розыскных мероприятий по факту хранения и сбыта алкоголя. Полицейский от взятки отказался, при этом несмотря на предупреждение о противоправности его действий, Овсепян передал оперативнику денежные средства, после чего был задержан.
Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту реализации продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Комментарии посетителей
Lala, Вы - врач скорой помощи или врач кардиолог ??? В статье даёт советы ПРАКТИКУЮЩИЙ доктор...А Вы - доктор ???
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Ну начнем с того что скорые не забирают пожилых и не ставят им инфаркт или инсульт,стараются отмазаться от...
ну конечно. не путосу же в метро идти людей взрывать. Семья этого несчастного скорее всего уже обеспечена на...
Он не дурачок, за такие тексты они бабки свои получают... Потом сами же и свалят в якобы ненавистную ими...
Ты дурачок совсем ? Или бояры перепил ?
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Хочется верить в другое. В то, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до полного отказа и...
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нет, в “скорой” я не работаю. А очень хотелось бы, чтобы было так, так вы говорите.
Надеюсь, Олеся, что вы не работаете в скорой помощи, вы ведь судите о своих впечатлениях о произошедшем... И я...
надо жалобы отправлять в УФАС
К сожалению, никого эти случаи ничему не учат.
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Не люблю организации с тоталитарным душком. Поэтому, к иеговистам – никаких симпатий не испытываю. Но и...
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