Нелегально торговавший алкоголем мужчина в Челнах пытался дать взятку полицейскому

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего Смбата Овсепяна. Он подозревается в совершении преступления по статье "дача взятки за совершение незаконных действий".

По версии следствия, днем 4 апреля 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий проводившихся в одном из гаражно-строительных комплексов города Набережные Челны сотрудники полиции изъяли у Овсепяна три тонны алкогольной продукции. После этого, оставшись в автомобиле наедине с оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Набережные Челны, Овсепян предложил тому взятку в размере 100 тысяч рублей за уничтожение материалов оперативно-розыскных мероприятий по факту хранения и сбыта алкоголя. Полицейский от взятки отказался, при этом несмотря на предупреждение о противоправности его действий, Овсепян передал оперативнику денежные средства, после чего был задержан.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту реализации продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.