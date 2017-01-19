Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с оперативниками УФСБ России по РТ в результате совместной спецоперации установили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность, сообщает Министерство внутренних дел республики.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денежных средств клиентов.
"Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемые создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли шесть человек, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности" - говорится в официальном сообщении.
Кроме того, три злоумышленника занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам. Оперативники установили, что двое организаторов склонили к осуществлению операций по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц без лицензии Банка России.
Согласно схеме незаконной банковской деятельности клиенты (юридические лица) в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот перечисляли денежные средства на открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые, в дальнейшем, переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.
В результате обысков у подозреваемых сотрудники полиции изъяли черновые записи, пластиковые банковские карты, печати, деньги, договора, компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника используемая при совершении указанных выше действий.
Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.
В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения.
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