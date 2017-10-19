Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, заведенном по факту незаконной добычи раков в республике.

Как сообщает СУ СКР по РТ, в ходе расследования установлена причастность к противоправной деятельности оперативного дежурного отдела МВД России по Актанышскому району 51-летнего Ирека Давлетова и жителя Республики Башкортостан 34-летнего Мурада Катамадзе.

По версии следствия, за Давлетовым был закреплен служебный катер, на котором он регулярно патрулировал акваторию рек в Актанышском районе. В сентябре прошлого года он задержал на территории района браконьера Катамадзе, занимавшегося добычей раков. Мужчины договорились о том, что полицейский за вознаграждение будет оказывать Катамадзе покровительство. В результате с сентября прошлого года по октябрь нынешнего Давлетов получил от Катамадзе не менее 45 кг раков и не менее 45 тыс. рублей. Причастность к совершению преступления оба фигуранта признали.

Кроме того, к уголовной ответственности по данному делу привлекаются 6 человек. Двое из них находятся под домашним арестом. Еще двое, в том числе Катамадзе, находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении остальных подозреваемых (в том числе Давлетова) одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, извлеченный браконьерами незаконный доход составил более 20 млн рублей, пишет "Вечерняя Казань".