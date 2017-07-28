НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли вчера разослал клубам лиги уведомление, которое затрагивает возможную судьбу нападающего Даниса Зарипова, дисквалифицированного на 2 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-экспресс».
Содержание уведомления сводится к следующему: «Если вы вступили в переговоры с представителем каких-либо игроков, недавно дисквалифицированных в КХЛ за нарушения антидопинговых правил, обратитесь в Центральное бюро НХЛ, прежде чем заключать контракт или достигать каких-либо договоренностей. Эти игроки с большой долей вероятности не смогут играть в нашей лиге. Либо по причине того, что у них имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что их дисквалификации будут в силе и у нас, либо оба фактора сразу».
Если это так, то Зарипов, по всей вероятности, не сможет выступать в НХЛ. Напомним, Зарипов получил сразу несколько предложений от клубов НХЛ. Отмечается, что в одном из предложений его потенциальная зарплата превышала сумму, которую он мог заработать в «Ак Барсе».
Комментарии посетителей
Истязал и расстреливал конечно не ты. А вот если твой дед истязал и расстреливал? Как с этим быть? Думаю, что в...
какой же Вы озлобленный человек, Вам, скорее всего живется тяжело с такой грудой гнили, злобы и ненависти ко...
Как же вам тяжело жить без самоуважения ... . Ну да ладно , вам , коновалам, не привыкать. И чего стесняться - за...
Ах, Челны, мои Челны, веселья-радости полны...)))
Не уважаю людей, которые не уважают никого, кроме себя.
вы свои советы в журнале “Здоровье” публикуйте. И проявите элементарное уважение к этой трагической...
Здесь было написано моё собственное мнение об этой ситуации, я его никому не навязываю. Я никого не призываю...
“Слов нет...куда можно обратиться найти управу на эту уродину Габдуллину? Дай Бог, чтоб голосок каждой...
Где вы видите, что фельдшеру было известно о том, что девочка заболела 8 июня? Дата приёма - 13 июня. Жалоба...
Куда уж беспристрастней - ” главными виновниками в смерти девочки являются <...> её родители ” А, главное, как...
Куда уж беспристрастней - ” главными виновниками в смерти девочки являются <...> её родители ” А, главное, как...
Если фельдшер не смогла 13 числа поставить верный диагноз и знала, что ребенок болеет с восьмого, тогда о чем...
Мне не важно, какое складывается у тебя впечатление. Это меня абсолютно не волнует. Я не медик, не...
Сегодня, 28 июля, с народной артисткой Татарстана и Башкортостана Ханией Фархи прощаются земляки....
Слов нет...куда можно обратиться найти управу на эту уродину Габдуллину? Дай Бог, чтоб голосок каждой...
Судя по всему ты заинтересованное лицо со стороны этих медиков. И такое впечатление складывается, что ты...
габдуллина и глава тукаевского района хазеев одного поля ягоды. мать родную продадут за деньги. будь они...
По данным переписи 2002 года национальный состав родной деревни Хании - башкиры (100%). В башкирской деревне в...
Из статьи следует, что девочка заболела 8 июня, её не показали никому, начали лечить сами. Когда было уже ясно,...
Это не стрижи, а береговые ласточки.