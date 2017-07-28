НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли вчера разослал клубам лиги уведомление, которое затрагивает возможную судьбу нападающего Даниса Зарипова, дисквалифицированного на 2 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-экспресс».

Содержание уведомления сводится к следующему: «Если вы вступили в переговоры с представителем каких-либо игроков, недавно дисквалифицированных в КХЛ за нарушения антидопинговых правил, обратитесь в Центральное бюро НХЛ, прежде чем заключать контракт или достигать каких-либо договоренностей. Эти игроки с большой долей вероятности не смогут играть в нашей лиге. Либо по причине того, что у них имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что их дисквалификации будут в силе и у нас, либо оба фактора сразу».

Если это так, то Зарипов, по всей вероятности, не сможет выступать в НХЛ. Напомним, Зарипов получил сразу несколько предложений от клубов НХЛ. Отмечается, что в одном из предложений его потенциальная зарплата превышала сумму, которую он мог заработать в «Ак Барсе».



