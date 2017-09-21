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21 сентября в 16:43
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников
Челнинская бьюти-блогер Лили Ло чуть не стала жертвой мошенников

Об этом девушка рассказала подписчикам на своем YouTube канале.

21 сентября в 13:20
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов
Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Ранее депутат предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

21 сентября в 12:27
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане
Герою России, погибшему в Сирии, поставили бюст в Татарстане

Бюст офицера Марата Ахметшина торжественно открыли сегодня в селе Атабаево Лаишевского района.

21 сентября в 11:49
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»
Экс-мэр Архангельска обещал найти мужа из списка «Форбс» для «казанских близняшек»

Пикантность ситуации заключалась в том, что мужчина им нужен один на двоих — «так как мы всегда и все делаем вместе».
21 сентября в 10:19
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики
Рустам Минниханов раскритиковал программу обучения татарскому языку в школах республики

Ответственность за провал в этом направлении глава Татарстана возложил на Министерство образования и науки РТ.

21 сентября в 09:43
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову
Учитель истории из Челнов опубликовал открытое письмо Рустаму Минниханову

В нем Раушан Валиуллин спрашивает: “почему для привития любви и уважения к Татарстану “нетатароязычных” детей нужно “пичкать” татарской грамматикой?”.

21 сентября в 09:27
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова
Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник приехал в Татарстан и намерен написать серию из более чем 10 картин о республике.

21 сентября в 08:29
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой
В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой

Смертельное ДТП произошло накануне на проспекте Хасана Туфана.

21 сентября в 08:26
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр
Прокуратура Татарстана разрешила школьникам прически “панк” и яркий маникюр

Надзорное ведомство считает, что детям можно ходить на уроки не в форме, мальчикам носить ободки для волос и хвосты на затылке, девочкам стричься “под ноль” и носить массивные украшения.

21 сентября в 08:24
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах
Следствие настаивает на содержании под стражей вандала, осквернившего собор в Челнах

20-летний челнинец, оставивший на стенах Свято-Вознесенского храма оскорбительные надписи, был доставлен в город для избрания меры пресечения.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 37 от 21 сентября, 2017г.
21 сентября 2017г. 18:08

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в 09:27
Рубрика: Вечерка On-Line

Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник Никас Сафронов приехал в Татарстан. Он заявил, что намерен написать портрет президента республики Рустама Минниханова. Несколько лет назад Сафронов уже успел запечатлеть на своём холсте мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина с семьёй. Художник намерен написать серию из более чем 10 картин о Татарстане:

«Более 10 картин написал по просьбе президента. Надеюсь, что они останутся в коллекции или музее города… И будем писать портрет президента Татарстана обязательно»

Сафронов известен тем, что часто пишет портреты известных деятелей культуры и искусства России, пишет портал "Челны 24".

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