Никас Сафронов хочет написать портрет Рустама Минниханова

Известный российский художник Никас Сафронов приехал в Татарстан. Он заявил, что намерен написать портрет президента республики Рустама Минниханова. Несколько лет назад Сафронов уже успел запечатлеть на своём холсте мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина с семьёй. Художник намерен написать серию из более чем 10 картин о Татарстане:

«Более 10 картин написал по просьбе президента. Надеюсь, что они останутся в коллекции или музее города… И будем писать портрет президента Татарстана обязательно»

Сафронов известен тем, что часто пишет портреты известных деятелей культуры и искусства России, пишет портал "Челны 24".