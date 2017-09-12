Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»

Жительница Альметьевска Маргарита Волкова, телеведущая местного канала и участница многих соревнований по бодибилдингу и фитнесу, получила приглашение на участие в новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканала ТНТ. Об этом сама Маргарита рассказала на своей страничке в соцсети:
«Прихожу домой после тренировки, общаюсь с мамой и тут звонок на телефон: «Здравствуйте, Маргарита! Вас беспокоят с телеканала «ТНТ-Москва». Вы отправляли заявку на шоу «Холостяк», мы её рассмотрели и ждем вас на кастинг. Вы приедете?». Последние их слова: «Мы ждем вашего звонка». Я была в шоке, честное слово. Мои родные, увидев какие события сложились у меня за последнее время, решили отправить мою заявку. Хотите верьте, хотите не верьте. А жених-то - Егор Крид».
Большинство друзей Маргариты с энтузиазмом восприняли это приглашение, советуя девушке паковать чемоданы и ехать в Москву: «Понятно же, что это не смотрины и не сватовство, - рассуждает подруга Маргариты. - Это возможность заявить о себе, как о профессионале на столичном канале. Своего рода реклама. И я уверенна, Рита, что тебя заметят, и ты потеснишь Дильбар Файзиеву (телеведущая «Доброго утра», - прим. редакции.)
Сама Волкова пока размышляет: «Я бы лучше приняла участие в таких проектах, как «Последний герой» или «Большая разница». Или в «Вечернем Урганте» в качестве гостя - рассказала бы все о моде, спорте, питании, о человеческих качествах, о том как быть хорошим человеком, настоящим другом. Короче, о жизни», пишут "Вести Камаза".
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Правдомер
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Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»
Жительница Альметьевска Маргарита Волкова, телеведущая местного канала и участница многих соревнований по бодибилдингу и фитнесу, получила приглашение на участие в новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканала ТНТ. Об этом сама Маргарита рассказала на своей страничке в соцсети:
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
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При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
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