Телеведущую из Альметьевска пригласили на шоу «Холостяк»

Жительница Альметьевска Маргарита Волкова, телеведущая местного канала и участница многих соревнований по бодибилдингу и фитнесу, получила приглашение на участие в новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканала ТНТ. Об этом сама Маргарита рассказала на своей страничке в соцсети:

«Прихожу домой после тренировки, общаюсь с мамой и тут звонок на телефон: «Здравствуйте, Маргарита! Вас беспокоят с телеканала «ТНТ-Москва». Вы отправляли заявку на шоу «Холостяк», мы её рассмотрели и ждем вас на кастинг. Вы приедете?». Последние их слова: «Мы ждем вашего звонка». Я была в шоке, честное слово. Мои родные, увидев какие события сложились у меня за последнее время, решили отправить мою заявку. Хотите верьте, хотите не верьте. А жених-то - Егор Крид».

Большинство друзей Маргариты с энтузиазмом восприняли это приглашение, советуя девушке паковать чемоданы и ехать в Москву: «Понятно же, что это не смотрины и не сватовство, - рассуждает подруга Маргариты. - Это возможность заявить о себе, как о профессионале на столичном канале. Своего рода реклама. И я уверенна, Рита, что тебя заметят, и ты потеснишь Дильбар Файзиеву (телеведущая «Доброго утра», - прим. редакции.)

Сама Волкова пока размышляет: «Я бы лучше приняла участие в таких проектах, как «Последний герой» или «Большая разница». Или в «Вечернем Урганте» в качестве гостя - рассказала бы все о моде, спорте, питании, о человеческих качествах, о том как быть хорошим человеком, настоящим другом. Короче, о жизни», пишут "Вести Камаза".



