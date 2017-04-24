Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет республики выявил второй дополнительный эпизод преступной деятельности председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Напомним, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей, в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. руб.

"В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд. руб." - передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, что сейчас Роберт мусин находится по стражей.