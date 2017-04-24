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24 апреля в 15:23
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.

24 апреля в 14:23
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”

Мэр города призвал руководителей уделить серьезное внимание на чистоту подведомственных территорий.

24 апреля в 12:23
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой

Челнинский футбольный клуб в преддверии первого домашнего матча 2017 года приглашает любителей и ценителей футбола на встречу с командой и руководством клуба.

24 апреля в 08:41
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей

Водителю автобуса грозит до 4 лет лишения свободы. Однако мать школьницы подала ходатайство в полицию с просьбой не привлекать ее потенциального зятя к уголовной ответственности.

24 апреля в 08:27
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»

27 апреля в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов состоится молодежный антикоррупционный форум. В городе пройдут мероприятия  под лозунгом «Честным быть модно!».

24 апреля в 08:22
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей

Автобусы будут отправляться от остановки «Дом обуви», от площадки около завода двигателей, от гипермаркета «Мегастрой» (за первой автодорогой), от остановки «51-й комплекс» и от автостанции.

24 апреля в 08:12
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

Мужчина ушел 17 апреля и до сих пор о нем ничего не слышно.

24 апреля в 08:07
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди

Прибывшие на место спасатели при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль “Лада” и извлекли из него тела погибших.
24 апреля в 08:02
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев

В субботнике участвовали 440 организаций, было привлечено 165 единиц техники.

21 апреля в 16:28
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны

Теперь по маршруту будут следовать по два вагона.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
25 апреля 2017г. 04:55

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в 15:23
Рубрика: Вечерка On-Line

Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет республики выявил второй дополнительный эпизод преступной деятельности председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина. Напомним, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица ПАО «Татфондбанк», осведомленные о неплатежеспособности Банка и возможности отзыва лицензии ЦБ России, в декабре 2016 года, незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-АКТИВ» по семи кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму более 1,14 млрд. рублей, в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. руб.

"В результате часть кредитных обязательств перед Банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ», что привело к невозможности Банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе, Центральным Банком России, на сумму более 1 млрд. руб." - передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По данному факту в отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, что сейчас Роберт мусин находится по стражей.

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