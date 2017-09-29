Новые “лежачие полицейские” установят в Челнах в начале октября

Искусственные дорожные неровности (ИДН) или «лежачие полицейские», которые так раздражают водителей, появятся еще в четырех районах автограда. Как сообщил заместитель начальника по производству ЗАО «Камдорстрой» Андрей Филиппов, к концу следующей неделе ИДН соорудят на бульваре Галиаскара Камала (27 комплекс), возле рынка «Фламинго» (62 комплекс, напротив «Мегастроя» (32 комплекс), а также между проспектом Набережночелнинский и улицей Нариманова.

Это решение было принято городскими властями и ГИБДД во время реконструкции проспекта Московский. Помимо ИДН, пешеходные переходы будут оснащены восемью (по обе стороны дороги) светофорами, мигающими желтым светом – так они извещают о нерегулируемом перекрестке и пешеходном наземном переходе, пишут «Вести КАМАЗа».





