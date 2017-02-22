Новый мост через Волгу построят под Казанью

О строительстве нового моста через Волгу в ближайшие годы сообщил Ильсур Метшин на недавней встрече с работниками вертолетного завода.



Как выяснилось, строительство нового моста предусматривает новый генеральный план Казани на срок до 2035 года, право на разработку которого получил, выиграв в 2015 году тендер, НИИ генплана Москвы, пишет «Вечерняя Казань». Обойдется генплан в 80 млн рублей, а каким он будет в деталях, пока неясно, поскольку предварительно москвичи разработали две концепции развития Казани: «Компактный город» и «Расширяющийся город». Подробные схемы будут представлены горожанам в 2018 году, когда генплан выставят на публичные слушания. В свою очередь завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич уже знаком с разработками москвичей. При этом, как утверждает архитектор, строительство второго моста через Волгу предусматривалось еще предыдущим генпланом Казани.



- Мост должен соединить берега с одной стороны в районе Орловки, с другой - у Гребеней (первый населенный пункт относится к Лаишевскому району, второй - к Верхнеуслонскому), - сообщил Александр Дембич. - А дорога от Орловки должна выйти напрямую к трассе М-7, «коридор» для нее держат уже лет 20 - не застраивают, не продают, не отдают в аренду.



По словам Дембича, пользы от строительства нового моста и дороги будет много. Во-первых, вокруг Казани замкнется кольцо объездной дороги, и для транспорта, следующего транзитом мимо столицы Татарстана, при ее обходе не с севера, как сейчас, а с юга, дорога сократится на целых 100 километров.

Во-вторых, для горожан, дачи которых находятся на правом берегу Волги, станет короче путь в рекреационные зоны - им больше не надо будет делать крюк в сторону Займища. А транспортный поток, который устремляется в выходные на выезд из города к Волге (и на въезд - после выходных), разделится на два менее интенсивных.



В-третьих, предприятия, расположенные на юге Казани, получат экономический эффект от сокращения пути до трассы М-7.



В-четвертых, прекратится «вымирание» волжского правобережья:

- Сейчас из Гребеней, Шеланги и других населенных пунктов происходит отток населения из-за отсутствия там работы. Трасса даст новые рабочие места, отток прекратится, - прогнозирует Дембич.

В-пятых, произойдет «капитализация» земель и недвижимости вдоль новой дороги. К примеру, в Орловке и сейчас наделы недешевы, а с появлением трассы цены еще взлетят.

Правда, оборотной стороной станет ухудшение экологии рядом с новыми объектами. Но, по мнению Александра Дембича, негативное влияние трассы будет сказываться только на сравнительно небольшом расстоянии от нее - 3 - 5 километров.