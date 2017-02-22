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22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.

22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.

22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.

22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.

22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.

22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.

22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
22 февраля 2017г. 16:35

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Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
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в 09:37
Рубрика: Вечерка On-Line

Новый мост через Волгу построят под Казанью

Новый мост через Волгу построят под Казанью

О строительстве нового моста через Волгу в ближайшие годы сообщил Ильсур Метшин на недавней встрече с работниками вертолетного завода. 

Как выяснилось, строительство нового моста предусматривает новый генеральный план Казани на срок до 2035 года, право на разработку которого получил, выиграв в 2015 году тендер, НИИ генплана Москвы, пишет «Вечерняя Казань». Обойдется генплан в 80 млн рублей, а каким он будет в деталях, пока неясно, поскольку предварительно москвичи разработали две концепции развития Казани: «Компактный город» и «Расширяющийся город». Подробные схемы будут представлены горожанам в 2018 году, когда генплан выставят на публичные слушания. В свою очередь завкафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич уже знаком с разработками москвичей. При этом, как утверждает архитектор, строительство второго моста через Волгу предусматривалось еще предыдущим генпланом Казани.   

- Мост должен соединить берега с одной стороны в районе Орловки, с другой - у Гребеней (первый населенный пункт относится к Лаишевскому району, второй - к Верхнеуслонскому), - сообщил Александр Дембич. - А дорога от Орловки должна выйти напрямую к трассе М-7, «коридор» для нее держат уже лет 20 - не застраивают, не продают, не отдают в аренду.

По словам Дембича, пользы от строительства нового моста и дороги будет много. Во-первых, вокруг Казани замкнется кольцо объездной дороги, и для транспорта, следующего транзитом мимо столицы Татарстана, при ее обходе не с севера, как сейчас, а с юга, дорога сократится на целых 100 километров.

Во-вторых, для горожан, дачи которых находятся на правом берегу Волги, станет короче путь в рекреационные зоны - им больше не надо будет делать крюк в сторону Займища. А транспортный поток, который устремляется в выходные на выезд из города к Волге (и на въезд - после выходных), разделится на два менее интенсивных.

В-третьих, предприятия, расположенные на юге Казани, получат экономический эффект от сокращения пути до трассы М-7.  

В-четвертых, прекратится «вымирание» волжского правобережья:

- Сейчас из Гребеней, Шеланги и других населенных пунктов происходит отток населения из-за отсутствия там работы. Трасса даст новые рабочие места, отток прекратится, - прогнозирует Дембич.

В-пятых, произойдет «капитализация» земель и недвижимости вдоль новой дороги. К примеру, в Орловке и сейчас наделы недешевы, а с появлением трассы цены еще взлетят.

Правда, оборотной стороной станет ухудшение экологии рядом с новыми объектами. Но, по мнению Александра Дембича, негативное влияние трассы будет сказываться только на сравнительно небольшом расстоянии от нее - 3 - 5 километров.

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