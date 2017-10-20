Новый регламент ГИБДД вступил сегодня в силу

С сегодняшнего дня в России начинает действовать административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников ГИБДД, пишут «Известия».

Руководители подразделений ДПС получили право выбирать места для надзора за ПДД самостоятельно. Наряды полиции будут размещать в местах наиболее высокой аварийности на трассе в конкретной местности.

Теперь патрульный автомобиль запрещено прятать от водителей в кустах, а сами сотрудники ДПС обязаны быть вежливыми с водителями.

В случае аварии справку о ней выдавать не будут. Вся необходимая для страховщиков информация будет внесена инспектором в протокол о ДТП.

Также водители получат право предъявить не только бумажный, но и электронный полис ОСАГО, распечатанный на бумаге. В то же время наряд может попросить документы на проверку и у пассажиров автомобиля.