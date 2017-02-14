Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов

17 февраля Первый канал начинает 4 сезон шоу «Голос. Дети». В нем принимает участие вокалист из Челнов Нурлан Исмаилов. Очень любит петь, учится в музыкальной школе № 4, солист театра песни «Мизгель». Выступает соло и в дуэте.
По словам педагога по вокалу - Орловой Алины Ильясовны - Нурлан уже прошел второй этап испытаний. Голос мальчика жюри оценило в сентябре прошлого года. На отборочном кастинге его выбрали из 800 участников. Всего заявок было 16 000 вокалистов со всех уголков России.
Для жюри в составе Валерия Меладзе, Димы Билана и Нюши юный челнинец впервые исполнил песню «Позвони» из репертуара кумира эстрады прошлых лет Полада Бюль-Бюль оглы. И сразу зажглась красная кнопка.
Наставником Нурлана стала Нюша.
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