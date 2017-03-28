О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ

Челнинская прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике семейного неблагополучия в связи с нападением женщины на фельдшера скорой помощи.

Установлено, что 25 марта в одну из квартир дома 8/4а пос. ГЭС к пятимесячной девочке была вызвана бригада скорой помощи. По приезду медики начали осматривать ребенка.

"В это время женщина, которая не являлась родственницей девочки, а всего лишь знакомой мужчины, приглашенной им для временного присмотра за ребенком, распивала с ним спиртные напитки. В ответ на замечание фельдшера о ненадлежащем уходе за ребенком и антисанитарии женщина, будучи в состоянии опьянения, ударила ее кухонным ножом в спину" - поясняет прокуратура РТ.

Как выяснилось, ранее судимая мать ребенка, поссорившись с сожителем, уехала к другу в Заинск. При этом, она выключила мобильный телефон, а о случившемся узнала из средств массовой информации. Ранее сообщалось, что женщина состоит на учете у нарколога и психиатра, однако эту информацию в прокуратуре опровергли.

Накануне женщину доставили в отдел полиции. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В настоящее время решается вопрос об обращении в Набережночелнинский городской суд с исковым заявлением об ограничении женщины родительских прав в отношении малолетнего ребенка.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".