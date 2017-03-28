Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен

ОП РФ открывает горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты



Потребителям предлагается сообщать о возможных фактах экономически необоснованного повышения цен



28 марта 2017 года Общественная палата РФ открывает горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты.



По телефону 8-800-737-77-66 (бесплатный звонок из любого региона России, время работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 16:45 по московскому времени), граждане, общественные организации и иные лица могут сообщить о фактах неправомерного повышения цен на продукты питания и медикаменты.



«На основании Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина о «необходимости детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты», данного 14 марта с.г. на Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://kremlin.ru/events/president/news/54035, мы открываем горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты и просим потребителей, общественные организации, региональные общественные палаты, органы местного самоуправления сообщать нам о возможных фактах экономически необоснованного повышения цен», – заявил главный инициатор горячей линии, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.



«Сегодня главная задача – не допустить спекулятивного роста цен. В условиях, когда в стране свыше 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, среди которых большая часть – это семьи с детьми, данная задача является безусловным приоритетом, – подчеркнул Владимир Слепак. – Люди ни в коем случае не должны страдать от недобросовестных производителей и продавцов, при этом в особенной защите нуждаются социально уязвимые категории граждан».



Информация, поступающая на горячую линию, будет оперативно обрабатываться, обобщаться и направляться в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования.