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Сегодня в новостях:
27 декабря в 19:57
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка
Сегодня в Набережных Челнах после капремонта открылся Дом ребенка

Зданию Дома ребенка уже 34 года - и это его первый капремонт. Оно состоит из двух отделений: в первом живут дети от рождения до 18 месяцев, во втором — от полутора до четырех лет.

27 декабря в 18:55
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане в социальных сетях.

27 декабря в 15:20
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции

Более 8000 литров продукции хранилось на складе, расположенном в промышленном районе города.

27 декабря в 13:04
Валокордин будет продаваться по рецепту
Валокордин будет продаваться по рецепту

Новшество при реализации в аптеках спиртосодержащего препарата начнет действовать со второго квартала 2017 года.

27 декабря в 10:05
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб.

27 декабря в 09:30
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался, что на преступление его толкнули внутренние голоса.

27 декабря в 08:31
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов

В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни. Это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.
27 декабря в 08:25
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества

При открытии смс-сообщения сразу же списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку. «Ни в коем случае не открывать сообщение!» – подчеркивается в объявлении банка.

27 декабря в 08:19
В России запретили продавать фанфурики
В России запретили продавать фанфурики

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить розничную торговлю косметических лосьонов на 30 дней.

27 декабря в 08:12
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая

На заседании Госсовета РТ  принят законопроект «Об установлении в РТ даты начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
27 декабря 2016г. 21:14

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в 10:05
Рубрика: Вечерка On-Line

Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

Аффилированное с испытывающим проблемы Татфондбанком ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (Казань) инициирует собственное банкротство. Накануне компания в рамках требований по раскрытию информации опубликовала принятое 23 декабря советом директоров решение обратиться в арбитражный суд Татарстана с заявлением о несостоятельности, сообщает Коммерсант.ru. Решение объясняется невозможностью обслуживать кредиты и оплачивать зарплату и выходные пособия персоналу из-за блокировки счетов в Татфондбанке.

«В связи с введением ПАО «Татфондбанк» 15.12.2016 года моратория на удовлетворение требований кредиторов и блокировку движения по счетам, а также наступлением 29 декабря 2016 года срока выплаты процентов по действующим кредитным договорам ОАО «Обувная фабрика Спартак», общество окажется неспособным погасить задолженности ввиду недостатка денежных средств, что вызовет невозможность рассчитаться со всеми кредиторами, обращение взыскания на имущество и остановку деятельности общества», говорится в официальном сообщении компании. Также в связи с этим фабрика «не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязанности по уплате обязательных платежей в установленный срок».

В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб. По итогам 2016 года компания рассчитывала выпустить более 300 тыс. пар на сумму более 550 млн руб. Заявленная по итогам 2015 года выручка компании составляла 444,15 млн руб., чистая прибыль – 289 тыс. руб, передает издание.

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