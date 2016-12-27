Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

Аффилированное с испытывающим проблемы Татфондбанком ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (Казань) инициирует собственное банкротство. Накануне компания в рамках требований по раскрытию информации опубликовала принятое 23 декабря советом директоров решение обратиться в арбитражный суд Татарстана с заявлением о несостоятельности, сообщает Коммерсант.ru. Решение объясняется невозможностью обслуживать кредиты и оплачивать зарплату и выходные пособия персоналу из-за блокировки счетов в Татфондбанке.
«В связи с введением ПАО «Татфондбанк» 15.12.2016 года моратория на удовлетворение требований кредиторов и блокировку движения по счетам, а также наступлением 29 декабря 2016 года срока выплаты процентов по действующим кредитным договорам ОАО «Обувная фабрика Спартак», общество окажется неспособным погасить задолженности ввиду недостатка денежных средств, что вызовет невозможность рассчитаться со всеми кредиторами, обращение взыскания на имущество и остановку деятельности общества», говорится в официальном сообщении компании. Также в связи с этим фабрика «не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязанности по уплате обязательных платежей в установленный срок».
В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб. По итогам 2016 года компания рассчитывала выпустить более 300 тыс. пар на сумму более 550 млн руб. Заявленная по итогам 2015 года выручка компании составляла 444,15 млн руб., чистая прибыль – 289 тыс. руб, передает издание.
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4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
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