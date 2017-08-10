Очередная жертва воды: в Челнах утонула 16-летняя девушка

Накануне с глубины 3-4 метров в реке Мелекесска извлекли тело 16-летней челнинки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Тревожное сообщение поступило на единый номер служб 112 в 15:08. Выяснилось, что девушка зашла в воду прямо напротив аншлага «Купаться запрещено». По словам очевидца, девушка прыгнула в воду с моста и не выплыла на поверхность.

Тело извлекли спасатели ЗПСО №6 методом грабления с глубины 3-4 метров в 50 метрах от берега, при этом было обследовано 250 кв.метров.