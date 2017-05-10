Очевидцы на трассе М7 спасли водителя перевернувшегося автомобиля

Авария произошла 8 мая на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" на 982 километре трассы в Елабужском районе. 64-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его легковушка перевернулась.

Первую помощь водителю оказали очевидцы - они вызвали "скорую" и спасателей, помогли пострадавшему выбраться из салона поврежденного автомобиля, сообщает КП.

Приехавшие сотрудники МЧС Татарстана отключили аккумулятор и поставили легковушку на колеса, а медики оказали первую помощь пострадавшему водителю.