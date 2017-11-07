Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области

В Самарской области в ДТП погибли 53-летний начальник инспекции по безопасности полетов аэропорта "Бегишево" и 24-летний водитель "Лады Приора", об этом происшествии сообщили в МВД региона.

ДТП произошло утром, 2 ноября, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в стелу Исаклинского района Самарской области.

В результате случившегося молодой человек и его пассажир погибли на месте, сообщает progorodsamara.ru.