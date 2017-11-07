Один из руководителей аэропорта «Бегишево» погиб в ДТП в Самарской области

|07 ноября в 11:32
Граждане могут задать свои вопросы 7 по 17 ноября с 9:00 до 15:00.
|07 ноября в 11:23
Мужчина признан виновным в хищении 218 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на два года.
|07 ноября в 10:59
В ДТП погибли 53-летний начальник инспекции по безопасности полетов аэропорта “Бегишево” и 24-летний водитель “Лады Приора”. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в стелу.
|07 ноября в 10:50
Сервис появится в 2018 году. «50 на 50» позволит подать заявку на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования.
|07 ноября в 10:43
В ЦЭПР объясняют это кризисом и неадекватной реакций властей на митинги. В первом квартале 2017 года было зафиксировано 284 акции протеста, во втором — 378, а в третьем — уже 445.
|07 ноября в 10:32
По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.
|07 ноября в 08:55
В некоторых лечебных учреждениях работы выполнены наполовину, где-то почти завершены.
|07 ноября в 07:56
Министерство образования РТ вышло за пределы установленной компетенции.
|06 ноября в 12:30
ЧП произошло сегодня, 6 ноября. В 08:09 на единый номер «112» поступило сообщение о падении вертолета в поле Верхнеуслонского района.
|03 ноября в 15:16
Важнейший показатель: качественная реконструкция проспектов.
Комментарии посетителей
Ну и прокуратура!... Ну и даёт государево око!... Зауважал!...
Вы, Константин, наверное, сюда недавно приехали - иначе бы другое чувствовали... Все местные или давно живущие...
челны- вся страна строила
Чувствую, что скоро всех заставят принять Ислам... в Татарстане же живем
на бирже труда- тоже только такие вакансии ,и что теперь,похлеще специалисты работу найти не могут
Никакие условия под себя татары-учителя не создают... Это просто не в их компетенции.. Они просто выполняют...
Прокуратура Татарстана изучила «Методические рекомендации с примерными вариантами учебных планов для...
Речь о том, что татары создают иные условия для себя. Им хочется и ЗП с надбавкой, и детей учить меньшими...
Да.... Мрачно... Как было, так ВСЁ и осталось... Только ещё руководители бравируют, мол, что ИМ прокуратура РФ - не ...
“Для некоторых детей русских родителей русский язык тоже является родным.” - Такой фразы у меня нет. Она...
Нет, они должны изучать основы православия и совершать молебны за Путина
Около полуночи 3 ноября 2017 зам. премьер-министра-министр образования и науки Татарстана Э.Фаттахов подписал...
Почему “выглядят” лицемерием ??? Это и есть махровое лицемерие наших “высокопоставленных” чиновников... ...
За что его наказывать, у него нет других вакансий - вот он и предложил, все это политизируется и пытаются...
Татарстане на фоне обострившегося конфликта между родителями школьников и местной этнократией по поводу...
Вы пишете: “... для некоторых детей-татар татарский язык тоже является родным...”. У Вас всё в порядке с логикой....
Вы же сами учились в школе и знаете, что уроки русского языка всегда проводятся в полном классе, а не...
Дискриминация есть! Разве учителям русского языка легче и проще преподавать русский язык нерусским детям,...
А седякин - тоже раб, только на депутатских галерах. Рабство это очень тяжелое. И эта “тяжесть” весит ровно...
но вот дискриминации нет: классы всегда делятся надвое там, где нужно отрабатывать навыки: на уроках...