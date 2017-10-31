Один из военных кораблей ВМФ будет носить название «Набережные Челны»

Один из военных кораблей Военно-морского флота теперь будет носить название «Набережные Челны». Об этом сообщил военный комиссар Центрального и Автозаводского районов г.Набережные Челны Рашид Ильясов, передает пресс-служба исполкома.
На днях к ним поступило письмо из главного штаба Военно-морского флота Российской Федерации, где отмечалось, что в городе-герое Севастополе один из ракетных катеров будет назван именем города Набережные Челны. Это большой действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек.
По словам Рашида Ильясова, планируется, что на данном катере в будущем будут служить также и призывники из Набережных Челнов.
«Дать название кораблю именем города – очень почетно, – отметил военный комиссар. – Мы будем заключать договор о шефских связях с 41 ракетной бригадой, чтобы на корабле служили призывники из Челнов. Будем стараться, чтобы уже в этот призыв они попали на корабль».
Шефские связи с Черноморским флотом ВМФ РФ существуют уже на протяжении десяти лет. Ежегодно на службу отправляется не менее 200 человек.
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