ОДН в челнинских квитанциях спрячут

Сегодня в мэрии города главный Государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов встретился представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Темой встречи стали изменения в жилищном законодательстве.

Постановлением правительства, принятым в конце 2016 года, изменен порядок начисления платы за ОДН. Плата за ОДН переходит из разряда коммунальных в жилищные и будет называться «коммунальный ресурс на содержание общедомового ресурса». Жители увидят новые платежки уже в феврале.

Раньше ОДН начислялся следующим образом: разница общего объема потребления всего дома и суммы показателей поквартирных приборов учета распределялся между собственниками многоквартирных домов. Сейчас же плата за ОДН будет производиться исходя из норматива.

"Норматив - это количество коммунального ресурса в расчете на один квадратный метр мест общего пользования. Его рассчитали Комитет по тарифам, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Норматив умножается на тариф, площадь мест общего пользования и делится на сумму площадей жилых и нежилых площадей. Так будет производиться начисление за ОДН" - пояснил Сергей Крайнов.

Это будет фиксированная плата, она будет постоянной, то есть, не будет меняться из месяца в месяц. Начисление платы будет производиться без учета объема коммунального ресурса, потребленного собственниками жилья. Управляющая компания будет рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями по показаниям общедомового счетчика.

Если же собственники решат, что им для содержания общедомовых мест требуется больше объемов, например, по части уборки и мытья, полива газонов в летнее время, то они принимают решение на общем собрании.