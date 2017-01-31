ОДН в челнинских квитанциях спрячут

Сегодня в мэрии города главный Государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов встретился представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Темой встречи стали изменения в жилищном законодательстве.
Постановлением правительства, принятым в конце 2016 года, изменен порядок начисления платы за ОДН. Плата за ОДН переходит из разряда коммунальных в жилищные и будет называться «коммунальный ресурс на содержание общедомового ресурса». Жители увидят новые платежки уже в феврале.
Раньше ОДН начислялся следующим образом: разница общего объема потребления всего дома и суммы показателей поквартирных приборов учета распределялся между собственниками многоквартирных домов. Сейчас же плата за ОДН будет производиться исходя из норматива.
"Норматив - это количество коммунального ресурса в расчете на один квадратный метр мест общего пользования. Его рассчитали Комитет по тарифам, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Норматив умножается на тариф, площадь мест общего пользования и делится на сумму площадей жилых и нежилых площадей. Так будет производиться начисление за ОДН" - пояснил Сергей Крайнов.
Это будет фиксированная плата, она будет постоянной, то есть, не будет меняться из месяца в месяц. Начисление платы будет производиться без учета объема коммунального ресурса, потребленного собственниками жилья. Управляющая компания будет рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями по показаниям общедомового счетчика.
Если же собственники решат, что им для содержания общедомовых мест требуется больше объемов, например, по части уборки и мытья, полива газонов в летнее время, то они принимают решение на общем собрании.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее: https://news.rambler.ru/economics/35964658/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ...
в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...