Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла

За девять месяцев прошлого года средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6% до 29 665 рублей. Об этом сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства, пишет Prokazan.
— В республике для работников внебюджетных секторов экономики минимальный размер заработной платы увеличился до 8 252 рублей, — сказала министр.
Это на 10% выше минимального размера оплаты труда в России. Кроме этого, Зарипова отметила, что одними из главных задач повестки 2017 года являются восстановление доходов населения после кризиса 2014—2016 годов и доведение МРОТ до прожиточного минимума.
Также отмечается, что общий уровень безработицы в Татарстане составил 3,8%. Уровень регистрируемой безработицы в республике всего 0,7% (14,6 тыс. безработных).
Источник: Prokazan.ru
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