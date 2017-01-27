Офис «Экспресс Деньги» ограбили в Челнах



Более 50 млрд рублей потребуется на очередную перепись населения в 2020 году

Минимальная зарплата переписчика составит 16200 рублей в месяц. Очередная перепись населения России пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.



В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена

Структура экомпромпарка включает девять зданий, пока возвели одно отапливаемое. К июлю этого года планируется запуск административно-бытового корпуса и склада.



Роспотребнадзор: челнинская курица стала причиной массового отравления детей

Госпитализация понадобилась воспитанникам школы-интерната в населенном пункте Каратайка, расположенном в Ненецком автономном округе.



Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку

Полиция города просит внимательно всматриваться в лица прохожих. Человек измазанный в краске может оказаться злоумышленником.



Отделение химиотерапии открывается в БСМП Набережных Челнов

Теперь жители Набережных Челнов и всего Закамского региона смогут получать медицинскую помощь своевременно.



У челнинского футбольного клуба новый руководитель

26 января мэр города Наиль Магдеев принял решение о смене генерального директора клуба.



Официально: зарплата в Татарстане вновь выросла

За девять месяцев прошлого года средний заработок увеличился на 6% до 29 665 рублей, сообщила министр труда РТ Эльмира Зарипова.



Коран на современном татарском языке выйдет в конце 2017 года

Как рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, в РТ нужен новый тафсир на современном татарском языке – так, чтобы он был понятен и легок для восприятия всех без исключения татар.