Оглашен первый приговор по делу ОПГ «52-й комплекс»

Верховный суд Татарстана утвердил первый приговор в рамках расследования дела набережночелнинского ОПГ «52 комплекс». Участник преступного сообщества Ильшат Хафизуллин получил 3 года и 10 месяцев колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам дела, Хафизуллин в 2011–2015 годы принимал активное участие в деятельности преступной группировки. Приговор ему еще в конце марта вынес Набережночелнинский городской суд — он признал его виновным в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), вымогательстве организованной группой с применением насилия (ст. 163 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Дело рассматривалось в особом порядке, так как Хафизуллин раскаялся в содеянном и дал изобличающие показания против своих сообщников.

В задачу Хафизуллина, как члена ОПГ, входило выявлять открывшиеся в Челнах подпольные казино и под давлением взимать с их владельцев деньги за «спокойные условия работы». Кроме того, при участии Хафизуллина ОПГ незаконно взимало плату с нескольких таксистов.

Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на приговор челнинского городского суда и признал его решение обоснованным, оставив жалобу Хафизуллина без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

ОПГ «52 комплекс» была создана в 2011 году 36-летним Ленаром Юсуповым для совершения нападений на бизнесменов. Дело Юсупова и еще девяти человек в настоящее время рассматривается в набережночелнинском горсуде. Свою вину они не признают.

С 2011 по 2015 год участники ОПГ похитили под угрозой расправы и с применением насилия более полумиллиона рублей у предпринимателей, которые занимались частным извозом, а также незаконной организацией и проведением азартных игр на территории Челнов. Кроме того, в 2014 году обвиняемые похитили 3 млн. рублей у четверых горожан под предлогом оказания содействия в приобретении строящихся квартир. Потерпевшие заявили гражданские иски, в целях обеспечения которых на имущество обвиняемых был наложен арест.



