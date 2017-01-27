Ограбление офиса микрозаймов в Челнах: мужчина унес с собой химическую ловушку

Полиция города просит внимательно всматриваться в лица прохожих. Человек, измазанный в краске, может оказаться злоумышленником.

Как рассказал «Вечерке» начальник пресс-службы УМВД Челнов Артур Муллин, среди похищенного была химическая ловушка. При попытке пересчитать деньги она срабатывает и разбрызгивает ярко-красную краску, которая не смывается водой.

Напомним, что грабеж произошел 25 января около семи часов вечера. Неизвестный мужчина, угрожая кассиру, забрал всю наличку (39 тысяч рублей) из кассы офиса «Экспресс Деньги», который находился в остановочном павильоне на проспекте Сююмбике.

Кстати, на вид грабителю 25-30 лет. В тот день он был одет в кожаную куртку и светло-синие джинсы.