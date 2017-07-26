Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская полагает, что организаторы откровенной фотосессии в елабужском храме не хотели оскорбить чувства верующих, передает «Интерфакс-Поволжье».
«Данный случай свидетельствует скорее об отсутствии культуры и воспитания у лиц, осуществивших откровенную фотосессию в храме, о неуважении к намоленным стенам, — цитирует агентство слова омбудсмена. — Не думаю, что они умышленно хотели осквернить чувства верующих, использовав площадку храма под фотосессию. Однако факт бесспорно достоин морального осуждения».
Напомним, накануне следком начал доследственную проверку по факту проведения фотосессии в здании храма Илии Пророка в селе Гари Елабужского района. В действиях авторов фотосессии следователи ищут признаки состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).
Редакция свадебного журнала «Совет да любовь» (Набережные Челны), опубликовавшего эротическое фото, сделанное в православном храме села Гари Елабужского района, разместила официальное сообщение в соцсети.
Авторы сообщения поясняют, что в данном поступке не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих. При выборе места для съемок здание рассматривалось как заброшенное.
«Всем, кого эта ситуация задела и оскорбила, мы приносим свои извинения», - указано в сообщении.
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