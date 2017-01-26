В Республике Татарстан в школьных уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» могут появиться разделы о мерах предосторожности и защиты от угроз в интернете. Соответствующая инициатива Народного фронта была направлена в региональное министерство
образования и науки. С осени 2016 года эксперты региональной рабочей группы ОНФ провели несколько десятков уроков медиабезопасности для школьников, родителей и педагогов. В рамках внеклассной работы они рассказывали учащимся об опасностях в сети: о рисках раскрытия в социальных сетях своей геолокации, выкладывания фото ценных вещей, детального рассказа о распорядке дня. В своих лекциях общественники касаются и проблем компьютерной и игровой зависимости, проводят инструктаж, как распознать
кибермошенника, как не попасть под психологическое влияние недоброжелателей, а так же учили взрослых настраивать услугу «Родительский контроль» и распознавать среди групп в соцсетях «клубы самоубийц». Теперь активисты вышли с инициативой включить подобные уроки в перечень федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. На данный момент в министерстве образования и науки Республики Татарстан прорабатывается способ реализации этой инициативы.
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|26 января в 08:53
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности
По их мнению, дети не знают об угрозах в интернете и способах защиты от опасного контента.
|26 января в 08:03
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры
В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.
|25 января в 16:31
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”
Об это сообщил в систему “Народный контроль бдительный житель города.
|25 января в 16:03
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Они выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.
|25 января в 15:23
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе
В рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступного джамаата — житель столицы Татарстана.
|25 января в 15:02
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Жалоб на несвоевременную уборку снега поступает много, но некоторые улицы поселка не очищали с прошлого года.
|25 января в 13:47
В этом году в Челнах дадут работу 200 инвалидам
В городе по-прежнему стоит проблема трудоустройства людей с инвалидностью и соблюдению законодательства в этой области.
|25 января в 13:44
Татарский драмтеатр в Челнах ставит спектакль по пьесе Мустая Карима
Первой премьерой 2017 года станет драма «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения»).
|25 января в 11:30
КФУ подтвердил информацию о заболевших туберкулезом студентах
Как говорится в официальном сообщении института, угрозы для распространения опасного заболевания нет.
|25 января в 11:21
В Челнах женщину обокрал ее гость
В заявлении челнинка указала, что у нее похитили ювелирные украшения на сумму 142 тысячи рублей.
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
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Видео:
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности
В Республике Татарстан в школьных уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» могут появиться разделы о мерах предосторожности и защиты от угроз в интернете. Соответствующая инициатива Народного фронта была направлена в региональное министерство
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