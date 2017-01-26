ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности

В Республике Татарстан в школьных уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» могут появиться разделы о мерах предосторожности и защиты от угроз в интернете. Соответствующая инициатива Народного фронта была направлена в региональное министерство

образования и науки. С осени 2016 года эксперты региональной рабочей группы ОНФ провели несколько десятков уроков медиабезопасности для школьников, родителей и педагогов. В рамках внеклассной работы они рассказывали учащимся об опасностях в сети: о рисках раскрытия в социальных сетях своей геолокации, выкладывания фото ценных вещей, детального рассказа о распорядке дня. В своих лекциях общественники касаются и проблем компьютерной и игровой зависимости, проводят инструктаж, как распознать

кибермошенника, как не попасть под психологическое влияние недоброжелателей, а так же учили взрослых настраивать услугу «Родительский контроль» и распознавать среди групп в соцсетях «клубы самоубийц». Теперь активисты вышли с инициативой включить подобные уроки в перечень федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. На данный момент в министерстве образования и науки Республики Татарстан прорабатывается способ реализации этой инициативы.





