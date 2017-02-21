ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» проводит опрос среди горожан

У посетителей официального сайта ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» появилась возможность оценить качество холодной воды в системе централизованного водоснабжения, сообщается в группе челнинского предприятия Вконтакте.



Так, по их данным, анкетирование началось в конце 2016 года, в настоящее время в опросе приняли участие более 200 человек.

Промежуточные результаты показывают, что абсолютное большинство проголосовавших, а это 60 процентов – оценивают качество холодной воды в Набережных Челнах на «отлично», на оценку «хорошо» - 16 процентов, «плохо» и «очень плохо» - 6 и 2 процента соответственно. Как оказалось, 15 процентов участников опроса вообще не пользуются водопроводной водой.



