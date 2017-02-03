ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития под руководством Премьер-министр Республики Татарстан Ильдара Халикова. Презентацию инвестиционного проекта «Организация производства линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом» представил финансовый директор компании Ринат Зайнуллин.
Компанию заинтересовала обеспеченность региона квалифицированными кадрами, возможность использования льготного режима налогообложения и наличие современных производственных площадей для аренды. Общая сумма инвестиций составит 147 млн.руб, из них 85% - затраты на оборудование. Запуск серийного производства планируется на второй квартал 2017 года. Реализация проекта позволит до 2031 г. сгенерировать и локализовать на территории РФ суммарной добавленной стоимости свыше 1,5 млрд. в текущих ценах.
Общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2031 года составит порядка 496 млн.руб, при этом общая сумма предоставляемых льгот для ООО «ТЭСК» составит 110,3 млн.рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, что в 2016 году в Набережных Челнах было зарегистрировано 6 резидентов: ООО «Хайер Апплаенсис РУС», ООО «Агропромышленный комплекс «Камский», ООО «Техноанод», АО КМК «ТЭМПО», ООО «ЗаряД», ООО «Полихим Системс».
«Все члены комиссии единогласно проголосовали за включение этого образцово-показательного предприятия в реестр резидентов ТОСЭР. Это - третий типовой инвестор, как «Заряд», ООО «Полихим Системс», – прокомментировал Эльдар Тимергалиев, заместитель руководителя Исполнительного комитета. - Объем инвестиций компании - 147 млн.руб. , средняя заработная плата составляет около 40 тыс.руб. Приход инвестора положительно скажется на социально-экономическом состоянии города, считаю, что таких предприятий должно быть больше. Сегодня в Исполнительном комитете находится порядка 10 соответствующих заявок с таким же объемом инвестиций».
Комментарии посетителей
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...