ООО «ТЭСК» стал седьмым резидентом ТОСЭР “Челны” (ВИДЕО)

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканской комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития под руководством Премьер-министр Республики Татарстан Ильдара Халикова. Презентацию инвестиционного проекта «Организация производства линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом» представил финансовый директор компании Ринат Зайнуллин.

Компанию заинтересовала обеспеченность региона квалифицированными кадрами, возможность использования льготного режима налогообложения и наличие современных производственных площадей для аренды. Общая сумма инвестиций составит 147 млн.руб, из них 85% - затраты на оборудование. Запуск серийного производства планируется на второй квартал 2017 года. Реализация проекта позволит до 2031 г. сгенерировать и локализовать на территории РФ суммарной добавленной стоимости свыше 1,5 млрд. в текущих ценах.

Общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2031 года составит порядка 496 млн.руб, при этом общая сумма предоставляемых льгот для ООО «ТЭСК» составит 110,3 млн.рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что в 2016 году в Набережных Челнах было зарегистрировано 6 резидентов: ООО «Хайер Апплаенсис РУС», ООО «Агропромышленный комплекс «Камский», ООО «Техноанод», АО КМК «ТЭМПО», ООО «ЗаряД», ООО «Полихим Системс».

«Все члены комиссии единогласно проголосовали за включение этого образцово-показательного предприятия в реестр резидентов ТОСЭР. Это - третий типовой инвестор, как «Заряд», ООО «Полихим Системс», – прокомментировал Эльдар Тимергалиев, заместитель руководителя Исполнительного комитета. - Объем инвестиций компании - 147 млн.руб. , средняя заработная плата составляет около 40 тыс.руб. Приход инвестора положительно скажется на социально-экономическом состоянии города, считаю, что таких предприятий должно быть больше. Сегодня в Исполнительном комитете находится порядка 10 соответствующих заявок с таким же объемом инвестиций».