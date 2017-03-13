Организатор “штурма” Кабмина Татарстана оштрафован на 10 000 рублей

Вахитовский райсуд Казани принял постановление по административному делу Марселя Шамсутдинова - лидера ПАРНАСа в Татарстане и одного из пострадавших клиентов Татфондбанка, обвиненного в организации так называемого «штурма» Кабмина РТ, пишет "Вечерняя Казань".
Напомним, 4 марта клиенты Татфондбанка и ИнтехБанка, возбужденные известием об отзыве ЦБ РФ лицензий этих банков, явились к зданию Кабмина РТ с требованием принять у них обращение к премьер-министру Ильдару Халикову, возглавлявшему правление ТФБ. Халиков согласился встретиться с четырьмя из пришедших.
А в субботу, 11 марта, двое из них - Марсель Шамсутдинов и лидер Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка Александра Юманова - были задержаны и доставлены в полицию для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах».
Судья Вахитовского райсуда Дамир Гадыршин, рассмотрев сегодня материалы дела, признал Марселя Шамсутдинова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей. Шамсутдинов заявил, что оспорит это решение.
Рассмотрение аналогичного дела лидера Союза пострадавших вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка Александры Юмановой, также назначенное на сегодня в Вахитовском райсуде, было по ходатайству г-жи Юмановой перенесено в Пестречинский райсуд, по месту ее жительства.
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