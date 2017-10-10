Организаторы казанского полумарафона: “Ошибки нет”

В TATAR.RUN заявили, что ошибки в выданных медалях не было: написание «полумарофон» через «о» организаторы соревнований объяснили тем, что слово было написано по-татарски.

«Спасибо всем участникам нашего Казанского Национального полумарофона! Надеемся, вам понравилось принимать участие в сегодняшнем старте и во всей серии! Оргкомитет Казанского Марафона ждёт вас на забегах в следующем году. P.S. Полумарафон на татарском — „полумарофон“ », - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в татарско-русском словаре слово "марафон" пишется одинаково на обоих языках, пишет ИА "Татар Информ".