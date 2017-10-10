Организаторы казанского полумарафона: “Ошибки нет”

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10 октября в 16:37
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги
Житель Татарстана забил насмерть и закопал в навозе обидчика своей подруги

Тело закопали в июне, а в октябре сожитель падчерицы рассказал полиции о произошедшем, после чего его задержали. Затем нашли закопанное в навозе, гниющее тело 56-летнего мужчины.

10 октября в 15:48
В России введут обязательный урок по шахматам
В России введут обязательный урок по шахматам

Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

10 октября в 15:45
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган
В Татарстане мужчине бывшая жена отрезала детородный орган

Медики приехали по вызову в квартиру его бывшей жены — там они и обнаружили мужчину, который истекал кровью. Отмечается, что оба супруга были ранее судимы.
10 октября в 15:04
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам
На Московском проспекте в Челнах стало светло по ночам

В настоящий момент заканчивается установка и монтаж опор освещения на отрезке от улицы Королева до улицы Нариманова.

10 октября в 11:44
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят
Депутат Госдумы РФ заступился за татарстанских родителей дошколят

В обращении к Рустаму Минниханову Юрий Синельщиков назвал действия казанского исполкома “издевательством по существу”.

10 октября в 10:56
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей
В Татарстане начался суд над доцентом КФУ по делу о хищении 400 млн рублей

В апреле прошлого года Дарья Алякина была отпущена из-под домашнего ареста под залог в 2 млн рублей.

10 октября в 09:43
Певица из Челнов спела в “Вечернем Урганте” (ВИДЕО)

Телеведущий отметил, что клип «Татарин» группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.

10 октября в 08:41
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты
Госслужащих Татарстана переводят на срочные контракты

Срочный контракт заключается на неопределенный срок, по истечении которого он либо растрогается, либо госслужащего назначают на ту же должность.

10 октября в 08:27
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ
За неделю в Татарстане зарегистрировано 15 тысяч заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ по сравнению с предшествующей неделей повысилась на 4,6 процента, отмечают в Роспотребнадзоре.

10 октября в 08:25
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”
Ключевым работникам КАМАЗа дадут соцпакет “Кафетерий”

Они смогут компенсировать затраты на отдых, лечение, спорт, плату за детский сад или ЖКХ. (СПИСОК)


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
11 октября 2017г. 00:50

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в 13:29
Рубрика: Вечерка On-Line

Организаторы казанского полумарафона: “Ошибки нет”

Организаторы казанского полумарафона: &#8220;Ошибки нет&#8221;

В TATAR.RUN заявили, что ошибки в выданных медалях не было: написание «полумарофон» через «о» организаторы соревнований объяснили тем, что слово было написано по-татарски. 

«Спасибо всем участникам нашего Казанского Национального полумарофона! Надеемся, вам понравилось принимать участие в сегодняшнем старте и во всей серии! Оргкомитет Казанского Марафона ждёт вас на забегах в следующем году. P.S. Полумарафон на татарском — „полумарофон“ », - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что в татарско-русском словаре слово "марафон" пишется одинаково на обоих языках, пишет ИА "Татар Информ". 

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Комментарии:

.
09.10.2017 19:28

мы так и поняли

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.
10.10.2017 16:36

Нам, татарам, можно :)

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