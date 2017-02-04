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03 февраля в 17:41
Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов
Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

Прокуратура города завершила проверку: полиция предупреждала “Магнит Косметик” о недопустимости проведения массовых мероприятий.

03 февраля в 15:43
В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты
В аптеках Казани и Елабуги выявлено превышение цен на важнейшие лекарственные препараты

За нарушение порядка ценообразования по статье 14.6 КоАП РФ на организации наложены штрафы.

03 февраля в 14:04
В РТ Роспотребнадзор для интернет-покупателей откроет «горячую линию»
В РТ Роспотребнадзор для интернет-покупателей откроет «горячую линию»

В преддверии Всемирного дня прав потребителей в Татарстане решили научить население, как правильно делать покупки через Интернет.

03 февраля в 13:17
В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli
В Челнах на 3000 рублей оштрафовали продавцов косметикой DeSheli

Оштрафовали руководителя отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галину Лазареву за то, что у нее не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья».
03 февраля в 11:19
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины
В РТ на кладбище изнасиловали 13-летнюю девочку из Украины

В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована девочка, которая учится в одной из школ города. Она находилась на кладбище в районе 20:30.
03 февраля в 10:01
В Челнах сократят количество микроавтобусов
В Челнах сократят количество микроавтобусов

Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.

03 февраля в 09:49
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену
Челнинцы могут в лаборатории проверить супругов на измену

Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
03 февраля в 09:30
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года
КАМАЗ-5490 – в числе лучших товаров года

Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.

03 февраля в 09:21
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные
День защитника Отечества подарит россиянам дополительные выходные

Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.

03 февраля в 08:32
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла
В Татарстане школьник погиб при взрыве котла

Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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04 февраля 2017г. 08:06

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в 17:41
Рубрика: Вечерка On-Line

Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

Прокуратура города завершила проверку по жалобам челнинцев на давку в торговом центре 28 января во время рзыгрыша автомобиля от "Магнит Косметик". Как сообщает ведомство, "администрация торгового центра и организатор розыгрыша бездействовали и в ходе планирования мероприятия, и когда собралось огромное количество людей". Кроме того, выяснилось, что полиция в тот день предупреждала организаторов лотереи о недопустимости проведения массовых мероприятий без предварительного согласования.

Прокуратура направила в адрес руководителей ООО "Сити Молл" и фирмы-организатора розыгрыша представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Комментарии:


. 03.02.2017 21:05

Какие нарушения хочет прокуратура что бы были устранены? Розыгрыш закончился-нарушения устранены как народ разашелся...

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