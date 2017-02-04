Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

|03 февраля в 17:41
Прокуратура города завершила проверку: полиция предупреждала “Магнит Косметик” о недопустимости проведения массовых мероприятий.
|03 февраля в 15:43
За нарушение порядка ценообразования по статье 14.6 КоАП РФ на организации наложены штрафы.
|03 февраля в 14:04
В преддверии Всемирного дня прав потребителей в Татарстане решили научить население, как правильно делать покупки через Интернет.
|03 февраля в 13:17
Оштрафовали руководителя отдела продаж ООО «Д Леталь Групп» Галину Лазареву за то, что у нее не было профобразования по специальности «организация здравоохранения и общественного здоровья».
|03 февраля в 11:19
В Зеленодольске накануне вечером на городском кладбище была изнасилована девочка, которая учится в одной из школ города. Она находилась на кладбище в районе 20:30.
|03 февраля в 10:01
Исполком просит перевозчиков следовать конкурсной документации, где четко прописано количество машин. Сокращение коснется 100 микроавтобусов, без работы останутся 200 водителей.
|03 февраля в 09:49
Специалисты принимают простыни, нижнее белье, одежду, салфетки, средства контрацепции и даже женские прокладки. Главное условие проведения экспертизы — видимые пятна.
|03 февраля в 09:30
Более 200 предприятий и организаций представили на конкурсе почти 450 товаров и услуг.
|03 февраля в 09:21
Правительство России заранее перенесло выходной с 1 января 2017 года на 24 февраля.
|03 февраля в 08:32
Возгорания после взрыва не произошло, но частично обрушились две стены.
Комментарии посетителей
а кто вам разрешил публиковать моё фото с мужем во время семейной разборки? проклятые журналюги, кто вам...
Ну, если она и её подчиненные делают продажи на такие суммы, то ей нужно не учиться, а преподавать эту самую...
Какие нарушения хочет прокуратура что бы были устранены? Розыгрыш закончился-нарушения устранены как народ...
Продукт конкурентный. Просто конкурентов нет. Ты думаешь это легко - сделать так, что бы не было конкурентов?...
просто в восторге что одна тварь затолкала страну в такую задницу
Вот не полюбила я этот магнит-косметик с самого начала)) Все-таки есть у нас хороший Впрок. Если бы там еще...
Ты просто дурак
Надо помнить о всех, кто причастен к этой трагедии - о президенте, который открыл ворота мигрантам - о...
Так все правильно - чем дольше строят, тем выше цена. Поэтому выгодно как можно дольше строить, неужели...
дорога не чищена,гололед,куча разворотов,сужение трассы-куда ей еще ехать
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.