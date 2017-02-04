Организаторы розыгрыша машины ответят за давку в торговом центре Челнов

Прокуратура города завершила проверку по жалобам челнинцев на давку в торговом центре 28 января во время рзыгрыша автомобиля от "Магнит Косметик". Как сообщает ведомство, "администрация торгового центра и организатор розыгрыша бездействовали и в ходе планирования мероприятия, и когда собралось огромное количество людей". Кроме того, выяснилось, что полиция в тот день предупреждала организаторов лотереи о недопустимости проведения массовых мероприятий без предварительного согласования.

Прокуратура направила в адрес руководителей ООО "Сити Молл" и фирмы-организатора розыгрыша представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.