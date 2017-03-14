Орнитологи в РТ спасли сбитую на трассе сову и искали ей мышей

В национальны парк «Нижняя Кама» была доставлена ушастая сова, которую сбил автомобиль. Об этом сообщается на официальном сайте парка. Орнитолог Ринур Бекмансуров осмотрел птицу и внешних повреждений не обнаружил. Изначально сова содержалась в импровизированном вольере, сделанном из картонной коробки.

Поначалу специалисты планировали отправить птицу в Симбирский центр спасения диких животных. Но в ходе наблюдения за ней, выяснилось, что основные рефлексы у нее не нарушены. И, скорее всего, сову вновь отпустят на волю. Временно птицу держали под присмотром. Как признался Ринур Хадиярович, основная проблема была – мыши, которые были нужны для кормления ночного хищника.

На следующий день в сообществе «Елабуга Онлайн» «Вконтакте» Лилия Новикова сообщила, что сову отпустили в лесу.

Согласно справке, эти птицы часто селятся в пределах населенных пунктов, зачастую в хвойных парках, и окраинных рощах.