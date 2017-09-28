ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

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28 сентября в 16:36
Начальник ГИБДД Чистополя наказан за “некорректные выражения” (ВИДЕО)

МВД по РТ завершило проверку скандального видео героем которого оказался начальник ГИБДД по Чистопольскому району Рафис Гарифуллин.
28 сентября в 15:48
В Челнах из окна больницы сбросилась девушка
В Челнах из окна больницы сбросилась девушка

Пациентка сбросилась с четвертого этажа. По некоторым данным, она могла проходить лечение в гинекологическом отделении.

28 сентября в 15:40
В Татарстане судят профессора, который неправильно лечил пчел
В Татарстане судят профессора, который неправильно лечил пчел

Доктор химических наук организовал в вузовской лаборатории КНИТУ-КХТИ подпольное производство лекарства для насекомых.

28 сентября в 14:15
В Челнах люди занимают очередь в соцзащиту с 5 утра
В Челнах люди занимают очередь в соцзащиту с 5 утра

На огромную очередь за талонами на оформление субсидий жалуются жители города в соцсети.

28 сентября в 14:00
На «КАМАЗе» повышают оклады на 6%
На «КАМАЗе» повышают оклады на 6%

Основная часть зарплаты вырастет у всех категорий работников компании.
28 сентября в 13:38
Роспотребнадзор РТ дал советы, как одевать ребенка в детский сад
Роспотребнадзор РТ дал советы, как одевать ребенка в детский сад

Осенняя погода достаточно непростая, предупреждает ведомство.

28 сентября в 12:39
В Татарстане запустят кабельное ТВ для мусульман
В Татарстане запустят кабельное ТВ для мусульман

Татарстанский медиапроект позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру, считает муфтий РТ.

28 сентября в 11:25
“Горзеленхоз” высаживает рябины вдоль Московского проспекта
“Горзеленхоз” высаживает рябины вдоль Московского проспекта

За два дня было высажено 98 деревьев от проспекта Дружбы Народов до улицы Королева.

28 сентября в 10:28
В Челнах мужчина повез в больницу сбитую им пенсионерку
В Челнах мужчина повез в больницу сбитую им пенсионерку

Автомобилист не выбрал безопасную скорость, при заезде во двор дома 10/57 на ГЭСе.

28 сентября в 10:25
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз
ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев раскрыл первые подробности о новых повышающих коэффициентах ОСАГО для водителей.


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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 10:25
Рубрика: Вечерка On-Line

ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

Проект поправок в закон об ОСАГО в настоящее время проходит общественное обсуждение. Минфин предлагает отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля, но ввести и новый коэффициент, который будет зависеть от нарушений Правил дорожного движения водителем.

По словам чиновников, повышающие коэффициент будет касаться тех, кто грубо нарушает Правила дорожного движения, например, превышал скорости более чем на 60 км/ч, проезжал на запрещающий сигнал светофора и др. Больше всего заплатить за ОСАГО придется тем, кто сел пьяным за руль: для них предлагают ввести коэффициент 5.  

«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — заявил Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он отметил, что если в течение года нарушений не будет допущено, то стоимость полиса будет снижена.

Так как за основу при расчете стоимости полиса ОСАГО в первую очередь берется собственник транспортного средства, то ему, даже будучи лишенным водительских прав, придется заплатить за полис ОСАГО больше.

Введение коэффициента, размер которого зависит от нарушений ПДД, возможно, но требует получения страховыми компаниями доступа к базе данных ГИБДД. Ранее сама Госавтоинспекция получила доступ к базе страховщиков, так как в России началась продажа полисов ОСАГО в электронном виде, а по закону возить такой полис с собой не нужно (хотя ГИБДД и страховщики настоятельно рекомендуют распечатать его и иметь при себе).

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