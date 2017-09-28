ОСАГО для пьяных водителей подорожает в 5 раз

Проект поправок в закон об ОСАГО в настоящее время проходит общественное обсуждение. Минфин предлагает отказаться от территориальных коэффициентов и коэффициента мощности автомобиля, но ввести и новый коэффициент, который будет зависеть от нарушений Правил дорожного движения водителем.
По словам чиновников, повышающие коэффициент будет касаться тех, кто грубо нарушает Правила дорожного движения, например, превышал скорости более чем на 60 км/ч, проезжал на запрещающий сигнал светофора и др. Больше всего заплатить за ОСАГО придется тем, кто сел пьяным за руль: для них предлагают ввести коэффициент 5.
«Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять», — заявил Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия-24».
При этом он отметил, что если в течение года нарушений не будет допущено, то стоимость полиса будет снижена.
Так как за основу при расчете стоимости полиса ОСАГО в первую очередь берется собственник транспортного средства, то ему, даже будучи лишенным водительских прав, придется заплатить за полис ОСАГО больше.
Введение коэффициента, размер которого зависит от нарушений ПДД, возможно, но требует получения страховыми компаниями доступа к базе данных ГИБДД. Ранее сама Госавтоинспекция получила доступ к базе страховщиков, так как в России началась продажа полисов ОСАГО в электронном виде, а по закону возить такой полис с собой не нужно (хотя ГИБДД и страховщики настоятельно рекомендуют распечатать его и иметь при себе).
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